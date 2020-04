Il leader del Carroccio in mattinata ha sentito il capo dello Stato e ha accusato il premier di "aver usato la diretta tv per insultare le opposizioni, arrivando fino a mentire se non a minacciare". In soccorso del centrodestra si muove la commissione parlamentare di Vigilanza del servizio pubblico: la prima riunione sarà martedì, ma intanto ha chiesto al servizio pubblico di dare spazio ai due leader

Dopo il discorso di Giuseppe Conte e le critiche dirette ai leader di Fratelli d’Italia e Lega, Matteo Salvini ha chiamato il presidente della Repubblica per protestare. Secondo quanto riferito dal Carroccio, il leader avrebbe espresso “rammarico e indignazione“. Ieri sera il premier, durante il suo intervento alla nazione, ha smentito alcuni dei messaggi diffusi falsamente dalle opposizioni di centrodestra sulla presunta attivazione del Mes dopo l’incontro dell’Eurogruppo. E per farlo ha deciso di fare i nomi di chi, appunto Giorgia Meloni e Matteo Salvini, secondo lui stava diffondendo informazioni false per indebolire l’Italia nel momento della sua trattativa più delicata in Europa.

Quel passaggio è stato messo sotto accusa da tutto il centrodestra, che oggi ha deciso di esporre le sue preoccupazioni al Capo dello Stato. Conte, avrebbe detto il leghista durante la chiamata, “ha usato la diretta tv non per informare e rassicurare gli Italiani, ma per insultare le opposizioni (che sono netta maggioranza nel Paese) arrivando perfino a mentire, se non a minacciare”. Non è la prima volta che Salvini sente Mattarella dall’inizio dell’emergenza e proprio nell’ultimo confronto il presidente della Repubblica era intervenuto chiedendo maggiore collaborazione tra maggioranza e opposizioni in un momento di così grave difficoltà per il Paese. “Come si fa ad avere un dialogo con chi si comporta così?”, ha detto oggi il leghista riferendo della chiamata. “Roba da regime sudamericano. Dal governo ci aspettiamo risposte, non polemiche o insulti”.

Intanto, dopo il discorso di Conte, in soccorso delle opposizioni è subito intervenuta anche la commissione di Vigilanza Rai. Il presidente Alberto Barachini ha inviato una lettera ai vertici del servizio pubblico “chiedendo che sia garantito quanto prima un proporzionato diritto di replica ai leader dell’opposizione citati nelle dichiarazioni del premier”. E ha inoltre annunciato che, “dopo la richiesta di convocazione urgente da parte dei capigruppo dell’opposizione, che chiedono il ripristino dell’equilibrio informativo”, ha fissato una riunione informale in videoconferenza dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, estesa a tutti i commissari, per la giornata di martedì.