La curva di morti e contagiati negli Stati Uniti continua a salire, specialmente a New York, che ha registrato 518 vittime in più in 24 ore e 7.521 nuovi infetti. E così sono oltre 7 mila i decessi solo nella città della East Coast, in un Paese che ne registra oltre 16.500 e 466.033 casi di contagio. Intanto aumentano i casi in Russia e Israele, mentre il Giappone estende lo stato d’emergenza ad altre due prefetture. L’Iran, al contrario, annuncia già la fase due, con l’allentamento di alcune misure.

I numeri dell’epidemia – Nel mondo sono oltre 95mila le persone morte finora, 5mila solo ieri. Nello specifico, le vittime sono 95.735 a fronte di un numero complessivo di 1.602.216 casi accertati, circa un terzo dei quali (il 29%) registrati negli Stati Uniti (466.033). Nel complesso le persone guarite sono 355.079 nel mondo, ma negli Usa questa quota continua a rimanere molto bassa (25.988).

Usa – “Per New York questa pandemia è più devastante dell’11 settembre, sia in termini di morti che in termini di danni all’economia“, ha detto il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, sottolineando come il coronavirus abbia già ucciso più degli attentati alle Torri gemelle. Intanto cresce la fronda dei repubblicani insoddisfatti dei tempi di risposta alla pandemia del presidente Donald Trump, che ha agito con misure tardive che hanno portato a oltre 16 milioni di domande di disoccupazione.

Russia – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.786 nuovi casi di coronavirus, raggiungendo un totale di 11.917 contagi. Lo fa sapere la task force nazionale per il contrasto all’epidemia. I morti sono stati invece 18, raggiungendo i 94 totali.

Giappone – Esteso lo stato di emergenza anche alle prefetture di Aichi e Gifu. Il governatore di Aichi, Hideaki Omura, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato una serie di misure per contenere i contagi, chiedendo ai 7,5 milioni di cittadini della regione di restare a casa. L’annuncio segue di tre giorni lo stato di emergenza proclamato dal primo ministro Shinzo Abe per sette prefetture, compresa quella di Tokyo e Osaka, dove vive il 44,6 per cento della popolazione. Omuma aveva chiesto all’autorità centrale di includere Aichi nello stato di emergenza, ma il portavoce del governo Yoshihide Suga gli ha comunicato il rifiuto di Abe, convinto che “la situazione nelle varie province del Giappone è completamente diversa” e che quindi non sia necessario un lockdown nazionale. Lo stesso aveva fatto il governatore di Kyoto Takatoshi Nishiwaki, che avrebbe voluto mettere in stato di emergenza 2,58 milioni di cittadini. Il Giappone ha 5.530 casi confermati di coronavirus, anche se il governo del primo ministro Shinzo Abe è stato accusato di condurre un numero limitato di test per contenete la reale portata dei contagi.

Iran – Entreranno in vigore domani le nuove misure della ‘fase 2’ iraniana per tornare gradualmente alla normalità. La nuova fase prevede una prima riapertura di alcune attività economiche ritenute “a basso rischio”, che dovrà essere accompagnata da un “rigido” rispetto delle misure di prevenzione – come il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale -, ha sottolineato il capo del governo di Teheran. Le iniziative di vigilanza dovranno essere coordinate dal ministero della Salute e dalla task force per la lotta al coronavirus, ha aggiunto Rohani. Al momento nella Repubblica islamica sono stati confermati 66.220 casi e 4.110 vittime di Covid-19.

Israele – È aumentato a 10.095 il numero dei casi confermati di contagio del nuovo coronavirus in Israele, con 92 morti. Il governo ha imposto rigide restrizioni per contenere la pandemia, ma focolai sono stati registrati nella comunità ebrea ultrortodossa. A metà marzo sono stati bloccati i confini, fermati i voli e chiuse tutte le imprese non essenziali. Tuttavia, nelle prime settimane della pandemia la comunità ebrea ultraortodossa ha ignorato le direttive sul distanziamento sociale, che gli esperti ritengono fondamentali per contenere l’epidemia. In Medioriente i casi confermati di contagio sono oltre 134mila con 5.300 morti. Di queste ultime, circa 4.100 sono state registrate in Iran, che ha la più grande epidemia nella regione. I casi d’infezione in Iran sono 66mila.