Un uomo, in tuta militare, che getta una bandiera dell’Unione europea dal tetto della sede della Fanfara dei bersaglieri della Valdossola. È il video che sta facendo il giro della Rete, il cui gesto è stato compiuto, molto probabilmente, proprio da un membro dell’Associazione. Come riporta Ossolanews, infatti, il capofanfara Guido Tomà ha “aperto un procedimento interno“. Il gesto è stato definito “indegno e inqualificabile”, dal presidente nazionale dell’Associazione nazionale bersaglieri Ottavio Renzi. “Mi sono subito attivato per punire il responsabile in base alle norme che regolano la nostra vita associativa – commenta all’Ansa – ed ho inviato una lettera agli iscritti di tutta Italia per stigmatizzare l’episodio e ricordare i valori e i principi su cui si basano la nostra storia”. Le immagini, riprese da un telefonino, sono state diffuse dai social e condivise anche dal politico Caio Giulio Cesare Mussolini.

