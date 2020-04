Esclusi, per ora, i collegamenti internazionali e per Pechino. Chi andrà nella capitale, secondo i media locali, dovrà sottoporsi al test anti-coronavirus a Wuhan e all’arrivo

Finisce dopo 76 giorni l’isolamento di Wuhan, città della provincia cinese dell’Hubei che è stata focolaio dell’epidemia di coronavirus. Il suo isolamento era cominciato il 23 gennaio. Oggi almeno 65mila persone lasceranno la città, nel primo giorno della rimozione del lockdown. Escludendo il trasporto su strada, in 55mila prenderanno il treno, mentre più di 10mila l’aereo con la riapertura del Wuhan Tianhe, lo scalo cittadino dove ci sono già oltre 200 voli in entrata e in uscita. Esclusi, per ora, i collegamenti internazionali e per Pechino. Chi andrà nella capitale, secondo i media locali, dovrà sottoporsi al test anti-coronavirus a Wuhan e all’arrivo.

