Per il presidente della Camera, tra i firmatari della lettera ai vertici Ue insieme ad altri 6 presidenti di Parlamento per richiedere "solidarietà", quanto messo in campo da Bruxelles non è abbastanza: "Dobbiamo lavorare a una intesa che non sia il ribasso, altrimenti ci sveglieremo senza Europa"

Il fondo Salva-Stati? Una strada impraticabile. L’Unione Europea? Deve fare più gioco di squadra. Per il presidente della Camera, Roberto Fico, tra i firmatari della lettera ai vertici Ue insieme ad altri 6 presidenti di Parlamento per richiedere “solidarietà”, quanto messo in campo da Bruxelles non è abbastanza: “In questo momento l’Ue ha fatto dei passi in avanti su alcune questioni – dice a Carta Bianca, su Rai 3 – ma è ancora troppo poco e deve fare più gioco di squadra”.

In particolare, la terza carica dello Stato guarda all’uso del Mes che i ‘falchi’ dell’Unione vorrebbero come strumento per fronteggiare la crisi economica innescata dal coronavirus: “Il Mes è una strada impraticabile, nasce su choc asimmetrici”. Questo, invece, “è simmetrico, di tutta l’Europa”. Per questo, aggiunge Fico, “servono metodologie nuove, ci possiamo riuscire”.

L’Italia e gli altri Stati devono “lavorare a una intesa che non sia il ribasso”. L’alternativa, conclude, è che “domani ci sveglieremo senza Europa o con una Europa nuova che fa fronte a una emergenza mai vista nel passato”.