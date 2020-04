CRONACA ORA PER ORA - In Italia la curva dei contagi torna ad appiattirsi ma continua a crescere il numero dei defunti motivo per cui secondo il capo della Protezione Civile bisogna continuare a tenere "comportamenti rigorosissimi". Il virologo Pregliasco: "la Lombardia sconta almeno 12 giorni di ritardo nelle chiusure. E non per colpa sua"

Oltre a Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? “Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane”. Così ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ribadendo la necessità di continuare a tenere “comportamenti rigorosissimi”. D’altra parte i dati di ieri dimostrano che la curva dei contagi è tornata sì ad appiattirsi con oltre 4mila nuovi casi e un tasso di crescita del 4,22%, ma il numero delle vittime resta ancora alto, con 760 persone decedute nelle ultime 24 ore (leggi gli aggiornamenti della Protezione civile). Per questo, ha proseguito Borrelli, spiegando che il coronavirus “cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali” e “dovremo mantenere le distanze” per diverso tempo: “Dobbiamo andare avanti con il massimo rigore e usare misure forti e precauzionali”, anche perché non è esclusa la possibilità che vi possa essere un ritorno del virus, come dimostrano le nuove misure in Cina.

È quindi ancora presto per pensare alla riapertura delle attività produttive: “Non siamo in condizioni di dare date per la riapertura di attività economiche e produttive attualmente ferme”, ha ribadito Antonio Misiani viceministro dell’Economia e delle Finanze, a 24 mattino su Radio24. “Abbiamo sempre detto che ciò che conta è il parere delle autorità mediche e scientifiche, quando ci diranno che l’epidemia è sotto controllo e la curva è su livelli di stabilizzazione allora potremo passare a quella che Conte ha definito ‘fase 2’ che va progettata da subito – ha proseguito – perché la riapertura sarà graduale e connessa alla necessità di garantire la sicurezza ai lavoratori e bisogna iniziare a immaginare chi potrà riaprire e dovrà restare fermo. La stessa Cina ha attivato una riapertura graduale”. Così, dopo l’ufficializzazione che la quarantena per gli italiani durerà almeno altre due settimane, il governo prepara i provvedimenti in discussione sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri in programma oggi nel pomeriggio ma che potrebbe slittare nel weeekend.

CRONACA ORA PER ORA

10.15 – Istat: reddito e potere d’acquisto in calo a fine anno

Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% in termini reali, ovvero di potere d’acquisto. Lo rileva l’Istat, sottolineando che il reddito disponibile in termini nominali segna un calo “dopo la crescita osservata nei primi nove mesi dell’anno”. Quanto alla capacità di spesa, la riduzione “è stata più accentuata – si spiega – per la dinamica positiva dell’inflazione”.

10.00 – Borsa di Milano apre in calo

La Borsa di Milano (-1,4%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari soffrono le banche e i titoli legati al petrolio, dopo il calo del prezzo del greggio. Lo spread tra Btp e Bund sale a 192 punti base con il rendimento del decennale all’1,47%. In fondo al listino principale Azimut (-3%). Male anche Unipol (-2,8%), dopo lo stop al dividendo per l’emergenza coronavirus. In rosso Eni (-2,06%), Snam (-2,4%) e Tenaris (-1%). Scivola anche il comparto dell’auto con Fca (-1,5%), Ferrari (-2,9%) e Cnh (-1,4%). Soffrono le banche con Unicredit (-2,3%), Banca General (-2,2%), Mediobanca e Intesa (-1,9%). In controtendenza Atlantia (+4,1%), con il susseguirsi delle indiscrezioni su una possibile soluzione che riguarda Aspi. Bene anche Nexi (+2,2%), Leonardo (+2,1%) e Buzzi (+1,9%).

9.50 – Più dimessi che ricoverati a Bergamo

Ieri sono state 26 le persone che hanno lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e 20 i nuovi ricoveri. E’ la prima volta dall’inizio dell’emergenza. A riportare il dato è ‘L’Eco di Bergamò che registra anche una diminuzione delle pagine dei necrologi: sette, mentre nei giorni scorsi erano arrivate anche ad essere una dozzina. “E’ un segnale – ha spiegato il direttore sanitario dell’ospedale Fabio Pezzoli che ha commentato il dato degli accessi e delle dimissioni – ma la guardia deve restare alta”.

9.30 – 80enne positiva al virus scappa dall’ospedale di Pontedera

Una donna di 80 anni, vestita con il pigiama e un camice azzurro, è scappata dall’ospedale di Pontedera (Pisa), dove era ricoverata perché positiva al coronavirus, ma è stata bloccata a circa due chilometri di distanza dalla struttura sanitaria e riportata nel reparto di degenza. È accaduto ieri mattina: è stato un funzionario del Comune di Pontedera a notarla e a dare subito l’allarme al comando della polizia locale che aveva già ricevuto la segnalazione della scomparsa dal reparto dell’ospedale. Sul posto sono state inviate le pattuglie della stessa polizia locale, dei carabinieri e della polizia. Militari e agenti hanno chiuso la strada, deviato il traffico per evitare qualsiasi tipo di vicinanza con la donna. L’anziana è stata nuovamente ricoverata nel reparto del Lotti.

9.15 – Pregliasco: “Lombardia sconta almeno 12 giorni di ritardo nelle chiusure”

“Sicuramente la Lombardia sconta almeno 12 giorni di ritardo nelle chiusure. E non per colpa sua”. Lo afferma il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che al ‘Corriere della Sera’ precisa: “A me risulta che dalla Lombardia fosse stato subito chiesto di bloccare tutto, ma Roma ha temporeggiato. Lo dico con rammarico”. Nel frattempo sono stati moltiplicati i posti nelle Terapie intensive. Ma la situazione sul territorio sembra sfuggita di mano. “Al di là degli sforzi encomiabili di medici di famiglia che in alcuni casi ci hanno rimesso anche la vita, la medicina del territorio non ha funzionato al meglio”. Con quale risultato? “Il virus può progredire in modo grave da un momento all’altro: il rischio è che i malati possano arrivare già gravi in ospedale, il posto migliore per curare il Covid-19. Non è una malattia domestica”. La Lombardia conta un numero di decessi impressionante. Ma “calcolare oggi il tasso di mortalità non ha senso perché è rapportato al numero di tamponi eseguiti che sottostima, fino a dieci volte, il numero reale di malati. Lombardia e Veneto, le due Regioni non sono minimamente paragonabili per gravità della situazione di partenza”. Quanto ai tamponi agli operatori sanitari, “ai sintomatici viene fatto. Per gli altri, allora, ci vorrebbe per tutti il tampone quotidiano. Perché chi oggi non è infetto lo può essere domani”.

9.00 – Misiani: “Non ancora date per riapertura attività produttive”

“Non siamo in condizioni di dare date per la riapertura di attività economiche e produttive attualmente ferme”. Così Antonio Misiani viceministro dell’Economia e delle Finanze, a 24 mattino su Radio24. «Abbiamo sempre detto che ciò che conta è il parere delle autorità mediche e scientifiche, quando ci diranno che l’epidemia è sotto controllo e la curva è su livelli di stabilizzazione allora potremo passare a quella che Conte ha definito “fase 2” che va progettata da subito”, ha spiegato “perché la riapertura sarà graduale e connessa alla necessità di garantire la sicurezza ai lavoratori e bisogna iniziare a immaginare chi potrà riaprire e dovrà restare fermo. La stessa Cina ha attivato una riapertura graduale”.

8.52 – Lazio, infermiera positiva torna in ospedale, denunciata

Ha violato la quarantena per tornare in ospedale dove, a suo dire, avrebbe voluto aiutare i colleghi in difficoltà. Una scusa che certo non ha evitato ad un’infermiera che presta servizio presso l’ospedale civile Santa Scolastica di Cassino, una denuncia. La donna, infatti, risultata positiva al Covid-19, era stata messa in quarantena dall’Azienda Sanitaria proprio per evitare il propagarsi del virus nella struttura. Inspiegabile il suo comportamento. I colleghi quando l’hanno vista entrare hanno immediatamente allertato i carabinieri che l’hanno denunciata e riaccompagnata a casa.

8.40 – Gallera: “C’è miglioramento ma ancora non un crollo dei contagi”

Nei pronto soccorso della Lombardia “la situazione è in netto miglioramento e anche negli ospedali il numero dei ricoverati sta scendendo. La situazione è in evoluzione positiva, siamo in una fase di miglioramento, ma non c’è un crollo” del numero dei contagiati da coronavirus e “lo sforzo che dobbiamo compiere è ancora impegnativo e forte, ma siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Mattino Cinque.