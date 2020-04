Schiaffi pugni e calci a un anziano reo di aver chiesto spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico rifiutata. È quanto successo a Calimera, in provincia di Lecce. Ad aggredirlo il medico di base. L’episodio è stato ripreso da un passante che ha postato le immagini sui social. A quanto si apprende, l’anziano era andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico che non sarebbe stata accettata, ma quando ha insistito il medico lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra e poi ha continuato a colpirlo con calci. All’aggressione hanno assistito anche un uomo e una donna, come si vede dalle immagini quest’ultima tenta disperatamente di fermare il medico mentre l’anziano è a terra. La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dal 118. L’episodio ora è al vaglio dei carabinieri e dei vertici Asl.

