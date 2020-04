Il ragazzo era in cura per una semplice influenza, poi ha iniziato a respirare male ed è svenuto. La madre ha chiamato l'ambulanza, lo hanno intubato e portato in rianimazione, dove è deceduto poco dopo

Ciò che i medici avevano ipotizzato dopo averlo soccorso per la grave crisi respiratoria che lo ha ucciso è stato confermato dalle analisi: Luca Di Nicola, il ragazzo di 19 anni di Nereto morto nei giorni scorsi a Londra poco dopo essere stato trasportato in ospedale, è deceduto a causa di complicazioni legate al contagio da coronavirus. Con questa conferma, Di Nicola diventa così l’italiano più giovane a morire dopo aver contratto il Covid-19. E Di Maio chiede di fare luce sull’accaduto.

A dare la notizia della morte era stato per primo il sindaco del paese di origine, in provincia di Teramo, Maria Angela Lelii: “Da quanto ho appreso, il ragazzo era a casa da alcuni giorni, curato dal suo medico per una semplice influenza – aveva raccontato -, fin quando martedì la situazione è precipitata. Pare sia svenuto, la madre ha chiamato l’ambulanza, all’arrivo dei paramedici è stato intubato perché aveva i polmoni collassati. È stato portato in rianimazione, ma purtroppo è morto”.

Il giovane si era trasferito nella capitale inglese già da qualche anno per raggiungere la madre e lavorava come aiuto cuoco in un ristorante.

Adesso il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiede all’ambasciata d’Italia a Londra di essere costantemente aggiornato sulla salute della madre del ragazzo, al momento in auto-isolamento, e di accertare con chiarezza le cause che hanno portato al decesso del giovane.