Bandiera a mezz’asta questa mattina anche al Quirinale che in serata vedrà il celebre “Torrino” del palazzo illuminato con il tricolore. Un gruppo di corazzieri ha provveduto collocare “a mezz’asta” in segno di lutto la bandiera italiana che si trova sul balcone della piazza del Quirinale. Mentre in serata, grazie all’Acea, il “Torrino” sarà illuminato di bianco, rosso e verde dal tramonto all’alba e fino alla fine dell’emergenza. Dalle 12, su iniziativa dell’Anci, tutte le bandiere dei Comuni saranno a mezz’asta.

