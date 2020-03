Gli aiuti alimentari alle famiglie saranno distribuiti agli 8000 comuni per ordine di abitanti. "Ma useremo anche un algoritmo per utilizzare i 400 milioni aggiuntivi dove c’è più bisogno e dunque erogando una somma maggiore a quelle amministrazioni dove c‘è un numero più alto di cittadini in difficoltà", dice il presidente dell'Anci Decaro

Quattrocento milioni di euro erogati direttamente ai comuni italiani per finanziare aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà. Per combattere l’allarme povertà, arrivano i buoni spesa. Nei giorni in cui il coronavirus mostra l’altra faccia dell’emergenza, con le disuguaglianze sociali che si allargano, il governo prova a correre ai ripari. Già il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, aveva lanciato l’allarme, esternando le sue “preoccupazioni” sul fatto che la crescità di condizioni di disagio per i cittadini potessero diventare “rabbia e odio” nelle aree “fragili”. Per questo “il bilancio pubblico”, diceva sempre Provenzano, deve prendersi cura di tutto il “tessuto sociale” e “lo deve fare adesso” con “misure universali e immediate di sostegno”.

“Più soldi dove c’è più povertà” – Misure che conciano ad arrivare, seppur tra mille difficoltà. Sabato sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’anticipo del fondo di solidarietà da 4,3 miliardi per i comuni, che doveva essere erogato a maggio, con un aumento di 400 milioni che serviranno proprio per i buoni alimentari alle famiglie in difficoltà economiche. Gli aiuti, previsti da una ordinanza della Protezione civile e quindi non soggetti a controlli della Corte dei conti, saranno distribuiti agli 8mila comuni italiani, con una divisione per numero abitanti. “Ma useremo anche un algoritmo per utilizzare i 400 milioni aggiuntivi dove c’è più bisogno e dunque erogando una somma maggiore a quelle amministrazioni dove c‘è un numero più alto di cittadini in difficoltà”, dice al Corriere della Sera Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione comuni italiani. “Questa emergenza – continua il primo cittadino – ha modificato le nostre priorità di noi sindaci. Ci stanno arrivando centinaia di richieste da famiglie che vivono un momento di difficoltà. È un provvedimento a zero burocrazia e permetterà di dare una risposta immediata dai servizi sociali per quelle persone che non possono accedere ai beni essenziali. Questi soldi li distribuiremo in base alla popolazione e all’indice di povertà”.

Le regole variano da comune a comune – Ma in che modo verranno riconosciuti i buoni spesa? Come si fa ad accedere agli aiuti? Sempre secondo il quotidiano di via Solferino non ci sono ancora regole chiare: tocchera ai singoli comuni decidere come dividere i fondi. “Chi ha i banchi alimentari ancora aperti utilizzerà quelle strutture per la distribuzione del cibo, altrove saranno i servizi sociali a distribuire i buoni per la spesa e se si tratta di anziani che non hanno la possibilità di uscire saranno i volontari ad occuparsi di andare al supermercato e poi consegnare la spesa”, spiega Decaro.

Da 25 a 50 euro – A livello generale dovrebbero esserci buoni da minimo di 25 euro a un massimo di 50 euro a famiglia, ma anche su questo principio i comuni potranno decidere in autonomia. Operativamente tutti i municipi dovranno attivare in breve tempo un numero telefonico speciale al quale i cittadini potranno telefonare per chiedere i buoni spesa. Ma chi ha bisogno subito d’aiuto, potrà comunque chiedere assistenza immediata. I buoni si potranno utilizzare nei supermercati convenzionati, che saranno individuati sempre da ogni singolo comune. La regola che vale per tutti è soprattutto una: i soldi devono bastare fino al 15 aprile 2020. Da quel giorno, infatti, dovrebbe cominciare l’erogazione degli aiuti previsti dal Cura Italia.

Il decreto che anticipa i fondi ai comuni – Il decreto del presidente del consiglio sull’anticipo dei fondi di solidarietà ai comuni prevede che lo stesso fondo per l’anno 2020 sia di 6.199.513.364,88, integrato di 332.031.465 milioni “derivanti dall’ulteriore quota dell’Imu di spettanza dei comuni”: in totale oltre 6,5 miliardi. Il dpcm firmato da Conte, dai ministri dell’Economia e dell’Interno prevede inoltre che i fondi ai Comuni siano erogati “in due rate entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, comunque nei limiti della disponibilità di cassa”, pari dunque a circa 4,3 miliardi come annunciato dal governo. Il decreto è stato registrato dala Corte dei Conti ieri sera. Non è invece soggetta a controllo preventivo della Corte, viene riferito, l’ordinanza della Protezione Civile per la destinazione dei 400 milioni di aiuti alimentari.