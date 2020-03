Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il ritorno alla normalità dopo l’emergenza dovuta al Coronavirus sarà possibile in modo graduale. “Capisco che è prematuro adesso immaginare, non sappiamo quando riusciremo a riaprire. Ma io non voglio che Milano sia impreparata quando si potrà, probabilmente saranno riaperture a tempi, a step. – ha spiegato nel video che ogni giorno posta sulle pagine social -. Sto lavorando su alcuni capitoli e ne cito tre”. Il primo è “come rimodulare le infrastrutture, da quelle di mobilità come le metropolitane, a quelle digitali per esempio la disponibilità di banda larga. Il secondo capitolo, come usufruire degli spazi pubblici, da San Siro, a un cinema e un teatro. – ha aggiunto -. Come si entra, come si esce, come si gestisce il momento in cui si è vicini. Non è semplice bisogna pensarci prima”.

Infine come far ripartire l’economia? “Io presumo che alle grandi aziende penserà il governo, – ha concluso – ma io mi devo occupare di quel piccolo tessuto economico e culturale che è in gran parte la vita di una città come Milano”

