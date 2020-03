C’è “un’iniziativa nuova che stiamo mettendo in campo: l’Hotel Michelangelo, vicino alla stazione centrale, era un hotel già in chiusura prima del virus. Ora lo prendiamo per metterlo a disposizione della prefettura e dell’autorità sanitaria pensando che potrà servire per chi dovrà fare la quarantena”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in una diretta Facebook all’indomani della nuova stretta contro l’emergenza coronavirus

