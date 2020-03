Reti internet rallentate e sovraccariche. È quello che sta accadendo a causa dell’emergenza coronavirus che non solo ha costretto gli italiani a casa, ma anche molti al lavoro in smartworking. “Noi la banda larga per tutti magari gratuita o a prezzo molto basso per noi deve diventare un diritto costituzionale”, è l’opinione di Peter Gomez a Sono le Venti, il nuovo programma di informazione del direttore del fattoquotidiano.it in onda alle 19,55 sul Nove.

