La donna, che lavorava in un punto vendita della catena Simply Market, era rimasta a casa tutta la settimana per via della febbre alta: è morta questa mattina, a 48 anni

La febbre alta l’aveva tenuta a casa per tutta la settimana, ma nella notte le sue condizioni erano peggiorate all’improvviso: una commessa di 48 anni, risultata positiva al coronavirus, è morta nella sua abitazione a Brescia. Il supermercato in cui lavorava, un punto vendita della catena Simply Market, è stato chiuso questa mattina per permettere le procedure di sanificazione della struttura. Brescia è diventata il nuovo fronte dell’emergenza in Lombardia: i contagi negli ultimi giorni sono cresciuti più che nella Bergamasca: 484 in più in un solo giorno – 3.785 in totale – e 463 morti.