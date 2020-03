Nuove code, questa mattina, nei supermercati della città di Milano. In via Farini e via Losanna le file sono lunghissime, quasi chilometriche. Si creano per evitare assembramenti all’interno del negozio. ntanto diverse catene della grande distribuzione, tra cui Carrefour ed Esselunga, hanno ridotto gli orari di apertura dei loro punti vendita

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore