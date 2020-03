“È il momento in cui non bisogna fare demagogia ma bisogna fare le cose giuste, non è semplice e le cose giuste derivano anche da correzioni”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replicando a chi auspica una chiusura del trasporto pubblico locale nel video che ogni giorno posta sui social per fare il punto dell’emergenza coronavirus in città.

“Abbiamo ridotto la frequenza del trasporto pubblico i primi due giorni, non abbiamo dato un servizio eccellente e poi abbiamo messo a posto. Per cui bisogna andare avanti con molta attenzione, però un invito a me stesso e a tutti i miei colleghi politici: parliamo di meno e facciamo di più”.