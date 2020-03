Dall’inizio dell’emergenza a oggi, in Italia sono stati fatti 165mila tamponi per individuare l’infezione da Covid19. Sui test però le regioni vanno in ordine sparso. E molte volte non vengono fatti nemmeno a coloro che presentano sintomi di malattie respiratorie. Sono le Venti, il programma di informazione di Peter Gomez in onda sul Nove, ha raccolto le testimonianze di alcune persone che, pur con tosse e sintomi, si sono visti respingere la richiesta dal loro medico di base

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)