“Dopo circa 10 giorni, insieme all’Istituto superiore di sanità, abbiamo evidenziato un focolaio nella zona di Alzano Lombardo e Nembro. Abbiamo, insieme al presidente dell’Iss Brusaferro, condiviso la necessità di una zona rossa in quell’area”. Lo ha raccontato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con gli studi di Sono le Venti nel corso della puntata speciale andata in onda mercoledì 18 marzo e dedicata all’emergenza in corso. Alla domanda di Peter Gomez sul perché non si sia chiusa subito la zona di Bergamo, oggi la più colpita dal contagio, l’assessore regionale ha invitato a girare la questione al premier Conte. “Brusaferro aveva inviato un documento del comitato tecnico con queste indicazioni al Governo. Abbiamo aspettato, ma la decisione del Governo non è mai arrivata”

