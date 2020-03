“La febbre non c’è più, la tosse non c’è più, quindi credo di esserne uscito. Presto tornerò. Aspetterò ora, secondo i protocolli, i tamponi negativi e quando sarà tutto negativo ovviamente tornerò nel mio ufficio e da lì potrò coordinare ancora meglio l’azione quotidiana”. Così in un video-messaggio pubblicato sui suoi canali social il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri aggiorna il suo stato dopo essere stato dichiarato positivo al coronavirus. “La responsabilità è la cosa più importante. Rimanete a casa quanto più possibile – continua – perché rimanendo a casa evitate di contagiare ed evitate, quindi, che qualcun altro finisca in ospedale in terapia intensiva”. L’appello è ai tanti che ancora, nonostante l’isolamento, continuano a uscire di casa, come dimostrano varie foto raccolte da tutta Italia. Il sottosegretario, poi, condivide il suo “profondo cordoglio” per le “tante vittime dell’epidemia da coronavirus”, dicendosi “vicino alle famiglie”.

