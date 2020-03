“Non era giusto che papà morisse così. Muoiono tutti come cani. Ancora oggi la gente dice che erano vecchi, erano malati, ma lui non era né vecchio e né malato”. Così Roberta Zaninoni, figlia di Giuseppe, morto ad Alzano Lombardo positivo al coronavirus, si sfoga per quello che sta succedendo a lei e a tanti come lei nella zona di Bergamo. “In Val Seriana” racconta “ormai si sentono solo le sirene delle ambulanze e le campane che suonano a lutto. Forse la gente che non abita qui non se ne rende conto, ma nella nostra valle si muore come se fossimo in guerra”.

