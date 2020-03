“Dai dati tecnologici ricavati con le compagnie di rete mobile, fatto 100 il 20 febbraio, prima che scoppiasse l’emergenza, l’andamento del movimento della popolazione è poco sopra il 40%. È un dato non sufficientemente basso, bisogna stare a casa il più possibile”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella diretta Facebook per fare il punto sulla emergenza coronavirus. Sala ha mostrato un grafico realizzato con i dati forniti dalle compagnie telefoniche: “Sono movimenti di persone che hanno cambiato cella e quindi spostamenti di 500 metri, di un chilometro o di più”. L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, dopo aver comunicato i dati relativi ai contagi in regione, ha rinnovato l’invito: “Vinceremo contro il virus solo rispettando le regole”.

