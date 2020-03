Settemila mascherine artigianali prodotte a mano in un weekend per sopperire alla mancanza di quelle ufficiali. È quanto hanno fatto i volontari della Protezione Civile di Lissone insieme a quelli di Monza Soccorso e di altri gruppi della provincia di Monza e Brianza che si sono dati il cambio in una lunga staffetta solidale per realizzare le mascherine da donare alla Croce Rossa, alle case di riposo per anziani, alle associazioni ma anche da usare loro stessi durante i servizi di consegna a domicilio. “Io, con la mia azienda, prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus, le vendevo per uso industriale ma ormai da un mese non arrivano più neanche a noi”, racconta a Ilfattoquotidiano.it Franco Galeazzi, presidente della Protezione Civile di Lissone. “Così, con tanto ingegno e zero fondi, ci siamo messi all’opera. Un’azienda del Veneto ci ha donato tremila metri di tessuto usato per gli indumenti da sala operatoria, un mix di carta cellulosa e poliestere. Poi un’altra azienda della Brianza ci ha dato invece milleduecento metri di elastico usato per le mutande, i negozianti di Lissone invece spillatrici e zanchette, ne servono 10 per ogni mascherina prodotta”, spiega.

In tre giorni di lavoro i volontari hanno esaurito tutto il materiale, trasformandolo in dispositivi di protezione individuale: “Produciamo circa 50-60 mascherine a cinque pieghe ogni 15 minuti. In questi primi due giorni ne abbiamo fatte tra le 3000 e le 3500 al giorno, tutte già distribuite. Certo nel weekend siamo più liberi dagli altri servizi che svolgiamo normalmente (come consegna e ritiro dei tamponi agli ospedali, montaggio delle tende esterne per il triage e i servizi per gli anziani e le persone in isolamento) ma da mercoledì, quando ci arriverà altro materiale donato dai fornitori, contiamo di riprendere subito la fabbricazione – prosegue Galeazzi -. Anche perché la Croce Rossa era rimasta completamente senza. Ovviamente non sono certificate, infatti vengono utilizzate per tutela personale e non certo nel trattamento di persone infette, ma la loro funzione la svolgono”.

“Alcune aziende si sono già offerte di aiutarci tagliando loro l’elastico e i rotoli di stoffa così che noi dovremo solo assemblarli: questo ci aiuterà a velocizzare i tempi di realizzazione”. La fatica è tanta ma anche la soddisfazione: “Dopo questi due giorni ho le mani distrutte, completamente ricoperte di vesciche, ma sono felice. Lo facciamo volentieri, tutti insieme”, conclude Franco Galeazzi.