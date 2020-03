“Le forze di polizia saranno legittimate a chiedere conto” ai cittadini che si muovono sui territori interessati dalle nuove norme per il contenimento del Coronavirus. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una conferenza stampa (QUI IL DISCORSO DEL PREMIER) convocata a tarda notte per illustrare i dettagli del dcpm che contiene le nuove misure per contrastare il contagio. “Non è un divieto assoluto di muoversi ma ci sarà la necessità di motivare sulla base di specifiche indicazioni”

