“Cari colleghi, prima che si diffondano informazioni non ufficiali, il presidente Cirio desidera comunicarvi che nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo”.

Così una nota della Regione Piemonte ha comunicato la notizia della positività del governatore Alberto Cirio al coronavirus. Quest’ultimo, “continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto”.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per il Piemonte con il nuovo decreto del governo che irrigidisce le misure di contenimento anche in cinque province della regione di Torino: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Vco. “Il Presidente ha già predisposto tutto il necessario affinché l’attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli”, si legge ancora nella nota.

Le condizioni di salute di Cirio sono buone e il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia. Quanto al decreto di sabato notte, secondo Cirio “evita ciò che è futile, il necessario si può fare”.

Stessa comunicazione è arrivata da parte del Capo di stato maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina. “Oggi mi sono sottoposto al test del coronavirus, risultando positivo – ha dichiarato – Sto bene, sono in isolamento nel mio alloggio, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità governative e dei protocolli sanitari previsti, in base ai quali stiamo procedendo a verificare i contatti avuti negli ultimi giorni. Continuerò a svolgere le mie funzioni e verrò sostituito, per le attività alle quali non posso prendere parte, dal generale Bonato. Porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Esercito che operano per fronteggiare questa emergenza nei settori operativi, logistico e della sanità”.