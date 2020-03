Corsa Uber cancellata per quattro ragazzi italiani a Londra a causa della paura del coronavirus. Un autista ha deciso di rifiutare alcuni italiani di Latina che avevano appena prenotato una corsa con Uber. A nulla sono servite le spiegazioni dei ragazzi: “Abbiamo lasciato l’Italia a settembre, lei è razzista”. Alle accuse l’autista ha risposto: “Non posso, è per la mia sicurezza”. Dylan, Davide, Davide, Andrea come molti italiani sono a Londra per lavorare.