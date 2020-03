Per l’emergenza coronavirus sono stati richiamati i medici in pensione. Il motivo? Mancano oltre 50mila dottori in Italia, così come mancano circa 50mila infermieri. A Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove alle 19,55, il commento di un ematologo, anche lui tra quelli contattati per dare disponibilità. “La mia famiglia? Non ha detto nulla. L’etica deve andare oltre gli interessi personali”, spiega Domenico Restifo, che però sulle misure prese dal governo ha qualche dubbio. “Io non ho i 65 anni che sono la soglia di rischio, altri colleghi che li superano rientrano paradossalmente nella categoria di soggetti a rischio quindi richiamarli in ospedale facendo rischiare loro di prendere un’infezione mi sembra un controsenso“, dice, ricordando che “se gli ospedali avessero avuto maggiore forza lavoro già di base, il problema non si sarebbe presentato, almeno in questi termini”.

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.