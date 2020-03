Il governo ha pronti anche nuovi provvedimenti per garantire il regolare svolgimento degli esami di maturità e far svolgere i concorsi pubblici, che potrebbero subire degli slittamenti, in totale sicurezza. Il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, assicura che la richiesta di far ricorso alle circostanze eccezionali sui saldi di finanza pubblica sarà valutata "con spirito positivo" dall'Europa

Oggi è il giorno in cui sarà presentato un novo Decreto del presidente del Consiglio che fornirà ulteriori misure per il contenimento sanitario al fine di contrastare l’espandersi dell’epidemia di coronavirus in Italia. Provvedimenti che il governo varerà sulla base delle indicazioni ricevute dal comitato scientifico, come spiegato alcuni dei capigruppo che hanno partecipato alla riunione di Palazzo Chigi. Si cercherà anche di capire quali saranno, invece, le misure dell’esecutivo in campo economico, per sopperire alla conseguente crisi di alcuni settori chiave. Intanto, all’esame dei ministri competenti ci sono anche un piano speciale per garantire lo svolgimento degli esami di maturità e disposizioni straordinarie per prorogare i concorsi pubblici. Nuovo caso a Livorno, dove un paziente di 50 anni è risultato positivo al tampone ed è ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione.

Il paziente del capoluogo labronico, che si era presentato autonomamente al pronto soccorso, si trova in condizioni critiche, secondo quanto riferisce la Ausl Toscana Nord Ovest. Successivamente tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva e si stanno cercando altri soggetti che nei giorni precedenti siano stati in contatto con l’uomo. evitare Leggi Anche Coronavirus, “evitare le manifestazioni, anche sportive, per 30 giorni. No saluti e abbracci, over 65 a casa”: le regole sul tavolo di Conte

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista a Repubblica ha dichiarato che “se l’emergenza coronavirus continua, prepareremo un piano di emergenza anche per gli esami di maturità. Non sarà sei politico, bisogna impegnarsi ancora di più”. Anche sui provvedimenti da prendere in materia di scuola, assicura il membro del governo, “stiamo seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Le decisioni che riguardano aperture e chiusure non sono prese in solitudine, ma sulla base dello scenario epidemiologico e della situazione reale. Nei confronti dei nostri studenti il principio di precauzione è massimo. Stiamo vivendo un momento di difficoltà, ma lo stiamo trasformando in un’opportunità con una spinta che viene dal basso, dalle scuole stesse, perché molte la didattica a distanza la facevano già”.

Slittamenti invece sono già previsti per i concorsi pubblici, anche se all’esame del governo ci sono anche nuovi e possibili spostamenti delle date: “Per ora sono previste piccole dilazioni nei calendari, prove solo laddove strettamente necessario – ha dichiarato al Messaggero la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone – Ovviamente dipenderà tutto dall’evoluzione della situazione, sicuramente è inutile e controproducente sminuire i rischi. Per il resto, un riassetto organizzativo delle prove stesse non comporterà grossi disagi. E naturalmente contiamo di tornare a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile. In cantiere, però, abbiamo l’implementazione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ridurne la durata e rendere più snelle le procedure selettive”.

Dall’Europa arriva un messaggio di vicinanza. La richiesta di far ricorso alle circostanze eccezionali sui saldi di finanza pubblica sarà valutata “con spirito positivo”, ha detto al Corriere della Sera il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, presentando la linea di Bruxelles: serve una risposta globale, ed è il momento di coordinare le varie politiche di bilancio per difendere la crescita ed il lavoro.

Il turismo è uno dei settori che rischia di subire il contraccolpo più grave: nel prossimo trimestre, 1 marzo – 31 maggio, sono previsti 31,625 milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro, secondo i nuovi calcoli di Confturismo-Confcommercio alla luce dell’evoluzione dell’ultima settimana dell’epidemia.

La maxi operazione della Guardia di Finanza che ha visto migliaia di articoli, spacciati come “antidoti” contro il virus, venduti a prezzi folli ha portato all’individuazione di veri e propri “Coronavirus Shop”, come sono stati denominati alcuni portali. Salgono a 33 in pochi giorni i truffatori del web tutti pronti a garantire una protezione totale dal contagio dal Coronavirus, grazie all’utilizzo delle più disparate apparecchiature ovvero dispositivi di protezione individuale di facile reperibilità sul mercato.

CRONACA ORA PER ORA

10:45 – Donna positiva al Campus Biomedico di Roma

È risultata positiva al test per il coronavirus una donna al policlinico Campus Bio-medico di Roma, trasferita già ieri sera all’Istituto Spallanzani. Lunedì la paziente presentava febbre e polmonite, nel giro di un’ora è stata messa in isolamento in stanza singola e sottoposta al tampone faringeo.



10:43 – Caso positivo al Tribunale di Reggio Emilia

Un caso di coronavirus è stato accertato in tribunale a Reggio Emilia. Si tratta di un volontario che lavora per conto di un’associazione come addetto a uno sportello facilitatore del palazzo di giustizia reggiano. L’uomo è risultato positivo al tampone del Covid-19. “La situazione è sotto controllo – spiega la presidente del tribunale Cristina Beretti – I contatti diretti con il personale di cancelleria sono stati molto limitati e circoscritti a una sola giornata, il 24 febbraio scorso. L’Ausl sta facendo tutti i controlli del caso”.



9:47 – Primi medici dell’Esercito nel Lodigiano

L’Esercito ha inviato i primi medici chiesti dalla sanità lombarda alla Difesa. Si tratta di un cardiologo, due anestesisti e quattro infermieri professionisti in rinforzo agli ospedali del Lodigiano. Tutti provengono dal Centro Ospedaliero dell’Esercito di Milano.



9:33 – Vasto chiuse tutte le scuole

Estesa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Vasto dopo la prima disposizione del sindaco, Francesco Menna, che stamane prevedeva i cancelli chiusi solo per il polo liceale Mattioli a seguito di un caso positivo di Covid-19, con divieto di ingresso a studenti, docenti e personale scolastico.



9:20 – Chiusi (Siena): 31enne positivo, chiuse le scuole

Chiusura della scuola primaria 15 giorni e chiusura – ma per quattro giorni – di tutte le altre scuole nel comune: lo ha deciso il sindaco di Chiusi (Siena) Jury Bettollini dopo che un 31enne è risultato positivo al Coronavirus ieri. Secondo l’ordinanza, la chiusura si è resa necessaria “in considerazione della socializzazione che si svolge all’interno della scuola” poiché “risulta difficile circoscrivere i contatti per evitare la diffusione ulteriore del virus”.



9:18 – Friuli chiude gli uffici del Coinsiglio regionale

Le sedi di Trieste del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in piazza Oberdan 5 e 6, rimarranno chiuse oggi al pubblico e anche al personale per consentire in questo modo di procedere alla sanificazione di Aula e spazi attigui, ovvero dei locali frequentati nella mattinata di ieri dal consigliere regionale risultato poi positivo al test del Coronavirus.

7:50 – Gentiloni: “L’Italia non sarà lasciata sola”

Dall’Europa arriva un messaggio di comprensione e vicinanza e la richiesta di far ricorso alle circostanze eccezionali sui saldi di finanza pubblica sarà valutata “con spirito positivo”. Ma al Paese serve un piano di riforme e rilancio dell’economia, e “so che il ministro Roberto Gualtieri ci sta lavorando”. Intervistato dal Corriere della Sera, il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni fa il punto sulla linea di Bruxelles: serve una risposta globale, ed è il momento di coordinare le varie politiche di bilancio per difendere la crescita ed il lavoro.

6:55 – Positivo un uomo di Vasto (Chieti)

Il paziente è attualmente ricoverato in isolamento all’ospedale ‘San Pio’ della città, è risultato positivo al Covid 19 dal test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Il campione è stato inviato all’Istituto superiore di Sanità per le controanalisi. Lo comunica il Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo.