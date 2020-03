“Io non so come l’ho contratto perché non giro tanto. Sono andata solo in discoteca due sabati fa, ma l’amica che era con me sta bene”, è la testimonianza di Milena, una contagiata dal coronavirus, a Non è l’Arena, in onda domenica primo marzo su La7. Dopo aver raccontato come sta gestendo la malattia, prima ricoverata in ospedale per pochi giorni, poi chiusa in camera con pochissimi contatti con i genitori, Milena spiega il perché ha deciso di mostrarsi in video nel programma di Massimo Giletti. “Io sono qui perché qualcuno mi ha fatto diventare famosa senza chiedermi nulla…Sta girando un mio video dove si vedono tutti i miei dati, tra cui nome cognome data di nascita e faccia. A me va bene, ma il mio profilo era privato..io mi prendo la mia parte di responsabilità ma almeno penso che si potevano coprire dati e viso. Adesso sanno tutti chi sono e magari quando guarisco e esco nessuno vorrà più starmi vicino”. Immediata la risposta del conduttore che invita la ragazza a Roma: “Se nessuno vuole starti vicino, vieni e stai con noi”.

