“Un’emozione incredibile“. Così Federica Brignone che, dopo le vittorie ad Altenmarkt e Crans Montana e l’annullamento della gara di La Thuile oggi, si è aggiudicata la classifica di combinata alpina, il primo trofeo della carriera in Coppa del mondo. “Quando ho sentito a colazione la notizia della cancellazione ho provato un’emozione incredibile – racconta Federica -, come qualcosa che è caduto dal cielo. Sono stati giorni importanti dal punto di vista emotivo, con un grande stress e l’adrenalina a mille, non nascondo che oggi ho versato qualche lacrima di felicità”.

La valdostana già l’anno passato si era classificata davanti a tutte nella graduatoria di specialità ma la Federazione Internazionale non ufficializzò il suo successo, in quanto venne disputata una sola prova e per regolamento ne devono essere portate a compimento almeno due. Quest’anno le cose sono andate diversamente e Federica può finalmente cominciare a raccogliere i frutti di una stagione che si sta rivelando ricca di soddisfazioni. Un piccolo rimpianto, Però, Federica ce l’ha: “Dal punto di vista sportivo avrei preferito giocarmela, purtroppo al meteo non si comanda. Così come avrei preferito correre anche a Ofterschwang, sono una sciatrice a mi piacerebbe correre ovunque, perché voglio mettermi in gioco sul campo, però facciamo uno sport outdoor e possono succedere episodi del genere. Mi spiace che non le recuperino”. “Il primo posto in classifica generale a sette gare dalla fine? Non ho guardato la classifica generale, mi sono concentrata solamente sulla combinata di oggi”, conclude Bringone.