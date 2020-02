Mascherine vendute a cinquemila euro approfittando dell’emergenza coronavirus. È quanto ha scoperto la Guardia di finanza, che da oggi, con il coordinamento della procura di Torino, ha intrapreso una vasta operazione in varie località italiane con perquisizioni a carico di una venti persone, denunciate per frode in commercio e abusivismo commerciale. Tra loro ci sono imprenditori, privati cittadini e anche un operatore sanitario. Rischiano fino a due anni di carcere. Come protezione dalla malattia, anche un integratore alimentare venduto a 29 euro.

