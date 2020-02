“Purtroppo una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus”. Lo ha annunciato il governatore della Lombardia Attilio Fontana in un videomessaggio postato su Facebook. Si tratta, ha specificato, di una persona “con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mia aiuta tantissimo, una persona bravissima. Anche noi che facciamo parte della stessa squadra, i miei collaboratori e gli assessori, siamo stati sottoposti a un test per verificare le nostre condizioni”. Il presidente della Regione ha precisato di “non aver contratto l’infezione”, prima di indossare la mascherina davanti alla telecamera. “Da oggi qualcosa cambierà – ha spiegato ancora – e cercherò di attenermi alle prescrizioni date dall’Iss. Per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento, che preservi tutte le persone che vivono e lavorano con me. Oggi ho già passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa essere eventualmente contagiato da me”

