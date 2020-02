Nella nuova puntata di “Fake – La Fabbrica delle notizie”, la trasmissione condotta da Valentina Petrini e in onda sul Nove mercoledì 26 febbraio alle 23:30, si discuterà dell’emergenza CoronaVirus insieme agli ospiti Paolo Del Debbio e Antonio Padellaro. Nel corso della trasmissione sarà mandata anche una testimonianza di una famiglia che in questo momento si trova bloccata al Costa Adeje Palace di Tenerife. Qui ieri sono stati messi in quarantena i circa mille ospiti dopo che un turista italiano è stato trovato positivo al coronavirus

