CRONACA ORA PER ORA - La turista era in Sicilia da prima dell'inizio dell'emergenza in Lombardia. Alle 10 l'incontro tra Conte e i governatori. Chigi: premier "pienamente soddisfatto del livello di collaborazione sin qui attuato con i presidenti delle Regioni interessate nella gestione della emergenza sanitaria". Ma l'assessore lombardo al Welfare rilancia la polemica: "Falle gigantesche della protezione Civile nazionale, non sta dando alcun tipo di risposte". E Fontana: "Purtroppo abbiamo seguito i protocolli del governo"

C’è il primo caso di coronavirus nel Sud Italia. Si tratta però di una donna residente al Nord, una turista di Bergamo che era in vacanza a Palermo con una comitiva da prima dell’inizio dell’emergenza in Lombardia. Era stata ricoverata per controlli e martedì mattina il governatore Nello Musumeci ha confermato che il tampone è risultato positivo. Tutti coloro che hanno avuto contatti con la donna e il marito sono in isolamento. Sale così a 230 il numero totale di persone contagiate: di queste 124 sono ricoverate (27 in terapia intensiva) e 99 isolati a casa. La maggior parte dei casi si registra in Lombardia (206) e Veneto, seguite da Emilia Romagna e Piemonte. Una persona è stata dimessa. I morti sono stati sette, tutti anziani o con patologie pregresse.

Intanto non si ferma la polemica tra il governo centrale e le Regioni coinvolte nella gestione dell’emergenza. Palazzo Chigi ha provato a gettare acqua sul fuoco facendo sapere che il premier Giuseppe Conte, che ieri aveva parlato di un ospedale che non ha rispettato i protocolli e si era detto pronto a provvedimenti per “contrarre” le prerogative dei governatori, è “pienamente soddisfatto” della collaborazione con gli amministratori locali. Ma l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, questa mattina ha attaccato: “Sta emergendo la totale incapacità del governo. Il problema è che il Presidente del Consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna per coprire delle falle gigantesche di un sistema di protezione Civile nazionale che non sta dando alcun tipo di risposte ai problemi organizzativi e gestionali che avrebbero dovuto prevedere e predisporre”. Alle 10 è in agenda un vertice per coordinarsi.

9:48 – Fino a metà marzo via libera al telelavoro in sei Regioni

Fino alla metà di marzo le aziende di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria potranno applicare il lavoro agile in modo “automatico” fino al 15 marzo. Lo prevede il nuovo dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus che consente alle imprese di utilizzare il cosiddetto smart working in deroga e “anche in assenza degli accordi individuali”.

9:45 – Salgono a 38 i casi positivi in Veneto

Sono saliti a 38 i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto. Lo riferisce il nuovo report della Regione Veneto. Sono 6 i contagiati in più rispetto a ieri. Nel cluster di Vò si contano ormai 29 casi di Covid-19 (tra cui una vittima), 4 in quello di Mira (Venezia), 5 in quello di Venezia. In totale 5 pazienti si trovano in terapia intensiva, mentre sono 18 le persone positive in isolamento domiciliare.

9:26 – “Da Conte dichiarazioni infondate e inaccettabili. Purtroppo abbiamo seguito i protocolli”

“Purtroppo abbiamo seguito i protocolli del governo”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così le affermazioni di Conte sull’emergenza coronavirus e in particolare sull’ospedale che non avrebbe rispettato i protocolli. Quelle del premier, sostiene il governatore ai microfoni di Radio Anch’io, sono “dichiarazioni infondate e inaccettabili“. “Sono stato zitto, non ho fatto polemiche, però se accusano la Lombardia non posso tacere – aggiunge -. Avevamo proposto di aumentare i controlli un mese prima che scoppiasse l’epidemia. Ci hanno accusato di essere razzisti, di diffondere il panico. Conte il 3 febbraio ha detto di fidarsi, ora ci attacca. Spero sia una voce sfuggita, altrimenti vuol dire che ha cambiato strategia”.

9:18 – Turista bergamasca a Palermo, il marito è negativo

E’ risultato negativo al test del coronavirus il marito della turista bergamasca risultata positiva. L’uomo ha eseguito il tampone faringeo dopo il ricovero della moglie all’ospedale Cervello ma è risultato negativo

9:13 – Gite scolastiche sospese fino al 15 marzo

Gite scolastiche, sia i viaggi di istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio, sospesi fino al 15 marzo per le scuole “di ogni ordine e grado”. Lo prevede il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus firmato ieri sera che coordina le varie ordinanze degli ultimi giorni. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi. Le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse per l’emergenza potranno attivare “modalità di didattica a distanza”.

9:07 – Controllo temperatura e obbligo di disinfettare mani prima di entrare al Senato

Il Senato si adegua all’emergenza. Alle portinerie sarà eseguita la misurazione della temperatura e “tutti dovranno obbligatoriamente disinfettarsi le mani prima di varcare gli ingressi. Coloro che presentano sintomi di mal di gola, rinorrea, tosse, febbre e sintomatologia simil influenzale dovranno immediatamente contattare telefonicamente l’ambulatorio di Palazzo Madama, che darà loro le opportune indicazioni”. Da oggi inoltre “sono sospesi gli accessi nei Palazzi del Senato delle scolaresche e dei gruppi” e tutti i convegni e le aperture di Palazzo Madama al pubblico. Inoltre “ciascun Senatore potrà ricevere ospiti nel numero massimo di due al giorno e li potrà accogliere esclusivamente nel proprio studio o nei locali del proprio Gruppo. In ogni caso, gli ospiti, oltre a quanto previsto al comma 1, dovranno sottoscrivere un’autocertificazione, con la quale dichiareranno di non aver accusato, negli ultimi 7 giorni, sintomi di mal di gola, rinorrea, tosse, febbre e sintomatologia simil influenzale, nonché di non essere transitati, negli ultimi 20 giorni” nei Comuni della zona ‘rossa’ o “di essere transitati nei Paesi a rischio epidemiologico come identificati dall’Organizzazione mondiale della sanità”. I Questori hanno anche disposto che “laddove possibile, le Commissioni parlamentari effettueranno le audizioni in video conferenza”.

8:57 – Gallera: “Il Presidente del Consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna”

“Ormai sta emergendo la totale incapacità del Governo di gestire qualcosa che loro dovevano prevedere”. Lo ha detto Giulio Gallera, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, ad Agorà Rai Tre. “Il problema è che il Presidente del Consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna per coprire delle falle gigantesche di un sistema di protezione Civile nazionale che non sta dando alcun tipo di risposte ai problemi organizzativi e gestionali che avrebbero dovuto prevedere e predisporre”. “Sono molto stupito dalle parole del presidente del Consiglio”, ha aggiunto Gallera. “Finora aveva dimostrato una grande attenzione istituzionale e una voglia di mettere il governo a fianco delle Regioni”.

8:57 – Caso sospetto di coronavirus a Firenze: imprenditore rientrato da Singapore

Un caso sospetto di coronavirus a Firenze: si tratta di un imprenditore italiano sessantenne rientrato da Singapore, ricoverato in isolamento all’ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro del capoluogo toscano. Si attende l’esito dei test. Alle 10.30 sarà emesso un bollettino con notizie relative agli esiti degli ultimi tamponi effettuati in Toscana. Intanto all’ospedale, secondo quanto appreso, è in corso la sanificazione dell’area di arrivo delle ambulanze. Aperto il pronto soccorso dell’ospedale davanti al quale è stata montata la tenda pre-triage prevista tra le misure della Regione in modo da far indossare la mascherina alle persone per le quali questa misura viene ritenuta necessaria, prima che entrino dentro l’ospedale. E’ stata invece ricoverata in isolamento all’ospedale di Careggi, in attesa dell’esito dei tamponi, la donna italiana che ieri sera, arrivata in treno da Venezia alla stazione di Firenze, è stata soccorsa dai sanitari perché accusava alcuni sintomi febbrili.

8:26 – Castelli: “Alle 16 incontro per definire interventi per l’economia”

“Alle 16 incontreremo con il Ministro Patuanelli le associazioni di categorie, imprese in particolare. Stiamo lavorando assieme Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia per definire gli interventi. Ci sono temi legati alla finanza, banche e accesso al credito, le questioni del personale ma anche il mondo del turismo che è in particolare fermento”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia Laura Castelli, parlando a Radio Anch’Io su Radio 1 RAI.

8:15 – Centro europeo prevenzione: “Rischio elevato per chi viaggia o risiede in aree con presunta trasmissione comunitaria”

Il rischio per i cittadini dell’Ue e del Regno Unito che “viaggiano o risiedono in aree con presunta trasmissione comunitaria” del coronavirus “è attualmente elevato“. Lo si legge nell’aggiornamento rapido del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), sulla situazione del contagio in Europa. Secondo gli esperti, per residenti e viaggiatori “l’impatto di una o più infezioni è considerato elevato, soprattutto per le popolazioni anziane” con più patologie. La probabilità di una “ulteriore trasmissione del coronavirus nell’Ue e nel Regno Unito è considerata bassa, ma non può essere esclusa” con il livello di rischio associato che passa da basso a basso-moderato.

8:13 – Musumeci: “Abbiamo un caso positivo, informata task force nazionale”

Arriva dal governatore siciliano Nello Musumeci la certezza sul primo caso di Coronavirus a Palermo. “Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell’inizio della emergenza in Lombardia – dice – La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito di determinare le seguenti azioni: è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l’esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo”. Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere”.

8:03 – Muore un passeggero sulla Diamond Princess, è il quarto

Un passeggero di circa 80 anni della nave Diamond Princess, ancorata in Giappone, è morto a causa del coronavirus. Lo ha riferito l’emittente giapponese Nhk. Sulla nave posta in isolamento in porto a Yokohama sono stati registrati quasi 700 contagi, sul totale di oltre 3.700 passeggeri e membri dell’equipaggio.

7:31 – Conte “pienamente soddisfatto della collaborazione con i governatori”

“Il presidente Conte, come ribadito tutti i giorni, è pienamente soddisfatto del livello di collaborazione sin qui attuato con i presidenti delle Regioni interessate nella gestione della emergenza sanitaria. Il coordinamento tra i vari livelli istituzionali funziona molto bene ed è fondamentale per riuscire a contenere nel migliore dei modi questa emergenza. Così è stato ad oggi e così, è l’auspicio, dovrà essere anche in futuro con tutte le Regioni, con le quali bisogna essere pronti a creare iniziative ancora più coordinate laddove fosse necessario”. E’ quanto comunicato da fonti di Palazzo Chigi.