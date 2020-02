Sono arrivati all’aeroporto di Mauritius su un volo Alitalia: ma i 300 passeggeri a bordo sono stati bloccati subito dopo lo sbarco. In questo momento, secondo quanto si apprende da fonti informate, stanno permettendo lo sbarco solo ai passeggeri provenienti dalle zone italiane non a rischio coronavirus. Agli altri, che restano dentro, le autorità avrebbero chiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia. Si tratta di una settantina di persone che vengono da Lombardia e Veneto. La Farnesina sta seguendo sin dalle prime battute la vicenda, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l’Ambasciata a Pretoria, competente per l’area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo.

