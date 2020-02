L'azzurra è al quinto successo in stagione: con 1298 punti (già record per l'Italia) supera Mikaela Shiffrin in vetta alla classifica generale. Nella combinata in Svizzera ha dominato la prima prova di SuperG e poi controllato alla perfezione in slalom

Un’italiana in testa alla Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone raggiunge la vetta della classifica dopo un’altra vittoria, la quinta di questa stagione, conquistata in combinata sulle nevi di Crans Montana (Svizzera). La valdostana di La Salle ha saputo dominare la prima prova di SuperG e poi controllare alla perfezione in slalom, tenendo a distanza tutte le rivali. Tra cui Petra Vlhova, la slovacca che ha inforcato e così perso altri 100 punti dalla Brignone. In questo momento l’azzurra con 1298 punti (già record per l’Italia) è davanti a Mikaela Shiffrin – la statunitense non ha più partecipato ad alcuna competizione dopo la morte del padre il 2 febbraio scorso – di 73 punti, mentre Vlhova è terza staccata di 159 lunghezze. Alla fine della stagione mancano 7 gare, oltre alla finali che si disputeranno a Cortina d’Ampezzo.

Per Federica Brignone è la 15esima vittoria in carriera, in cui ha preceduto l’austriaca Franziska Gritsch di 92 centesimi e la ceca Ester Ledecka di 1″82. L’azzurra raggiunge Isolde Kostner come la seconda azzurra più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Oltre alla classifica generale, in questa stagione guida anche la coppa di specialità di gigante e di combinata, è seconda in quella di SuperG e terza in discesa.