“In Italia c’è un elevatissimo livello di screening sanitario, ma i sanitari non sono stati in grado di riconoscere i sintomi del virus”. Il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli ha fatto il punto sui motivi della rapida diffusione del coronavirus in conferenza stampa a Roma. Non una “colpa” dei medici, piuttosto una oggettiva “difficoltà” ad individuare i sintomi della nuova polmonite Covid-19, quasi del tutto sovrapponibili alla comune influenza stagionale. Fino ad oggi, ha aggiunto Borrelli “sono stati effettuati oltre 3mila tamponi“.

“Ci sono state situazioni in cui non si è stati in grado di riconoscere immediatamente i sintomi del virus, ma non è un problema di quantità di test – ha spiegato il Capo della Protezione civile – tutti i possibili casi sono stati verificati con prove di laboratorio”. Il punto, ha sottolineato, è che “non siamo riusciti ad individuare il paziente zero e quindi è difficile formulare previsioni sulla diffusione”. Fino ad ora l’origine del contagio nei due focolai, in Veneto e nel Lodigiano, è un rebus. Perciò, ha spiegato Borrelli “l’unica misura concreta da adottare è stata quella di chiudere i territori”. Isolata l’aerea di Vò Euganeo, nel padovano e dieci comuni nel lodigiano: scuole chiuse in tutta la Lombardia, in Veneto e in Piemonte. Se sarà deciso di allargare i comuni in isolamento, Borrelli ha spiegato, che “rientra nell’ambito di una valutazione, in accordo con le Regioni, del Comitato tecnico scientifico”.

In conferenza stampa si è anche parlato delle misure messe in campo per la quarantena: per non gravare ulteriormente sulle strutture ospedaliere, e per evitare promiscuità tra i pazienti già ricoverati e i contagiati, si sta valutando di usare strutture militari e hotel.”Dalle Forze Armate abbiamo la disponibilità di migliaia di posti letto in tutta Italia. Solo dall’Esercito abbiamo dato 3412 posti letti in 1223 camere, dall’Aeronatica potrebbero esserci 1789 posti letto. Quindi abbiamo un quadro di strutture operative e alberghi, siamo pronti anche usare gli alberghi”, ha concluso. “Non abbiamo problemi di strutture per il ricovero e l’assistenza”.