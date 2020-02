Il coronavirus “occupa i nostri pensieri. Si è appena riunito il Comitato tecnico scientifico istituito dal ministro Speranza. Abbiamo certificato i tre nuovi casi. Il ministro ha appena adottato una nuova ordinanza, che dispone la quarantena obbligatoria per chi è venuto a contatto con i pazienti certificati positivi”, così il premier Giuseppe Conte in diretta da Bruxelles. “Predisposta anche la sorveglianza attiva, un contatto costante con i medici, ma con una domiciliazione fiduciaria di 14 giorni”, ha spiegato il presidente del Consiglio, specificando che l’Italia “continuerà a mantenere alta la linea della precauzione e della prudenza che ci consente di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale e qualsiasi panico”. “Dovete fidarvi – ha continuato – di quelle che sono le indicazioni ufficiali del ministero della Salute. Perché abbiamo un comitato tecnico scientifico che ci offre la base tecnica e scientifica di valutazione”.

