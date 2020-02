Nelle scorse ore il capo politico reggente aveva ribadito che, se il candidato del centrosinistra in Regione rimanesse Vincenzo De Luca, i 5 stelle non potrebbero accettare nessun accordo. Oggi è arrivato l'endorsement al ministro dell'Ambiente dopo la rinuncia ufficiale alla corsa della capogruppo in Regione Valeria Ciarambino. Un'ipotesi che piace anche al presidente della Camera. Sinistra italiana: "Passo avanti importante. Superare lo stallo è possibile"

Il Movimento 5 stelle in Campania gioca la carta del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. La mossa è arrivata un po’ a sorpresa e mentre ancora nei territori si discute su alleanze e candidature in vista delle prossime Regionali. In Campania ogni accordo con il Partito democratico si scontra con il candidato dem Vincenzo De Luca, nome inaccettabile per i 5 stelle. Per questo oggi, per provare a cambiare le carte in tavola, la capogruppo in Regione Valeria Ciarambino ha annunciato il passo indietro dalla corsa e ha proposto ufficialmente la candidatura del ministro Costa. Una scelta che è stata subito appoggiata dal capo politico reggente Vito Crimi e poco dopo dal presidente della Camera Roberto Fico. Entrambi hanno usato parole che lasciano intendere la possibilità di aprire a un “progetto condiviso”. Da Bruxelles è poi arrivata la benedizione anche dell’ex capo politico Luigi Di Maio: “Sergio Costa è il nostro ministro dell’Ambiente, è stato il generale che ha scoperto la Terra dei Fuochi e che sta cambiando le politiche ambientali di questo Paese. Adesso sta a tutti gli interlocutori che vogliono cambiare questa terra, decidere. Tutti hanno una possibilità adesso: passato o futuro, a voi la scelta”. In linea con i vertici i vari esponenti M5s che, subito dopo i via libera ufficiali, hanno diffuso note in sostegno delle parole di Ciarambino. Tacciono i dem, mentre Sinistra italiana si è felicitata per “il passo avanti” che permetterebbe di superare “lo stallo”. Tace anche il diretto interessato che però, il 23 dicembre scorso al Fatto, si era speso per “l’importanza di non restare isolati”. Crimi solo ieri, intervistato da Maria Latella su SkyTg24, aveva detto che se il candidato del centrosinistra rimanesse De Luca, i 5 stelle non potrebbero accettare alcun patto. Il 2 febbraio scorso gli attivisti campani si erano riuniti in assemblea a Napoli per decidere se correre alleati con il Partito democratico e avevano chiesto un voto su Rousseau aperto solo ai campani.

“Valeria Ciarambino sarà una risorsa preziosa per i prossimi anni nelle istituzioni regionali. Oggi ha dimostrato grande visione e amore per la sua terra. . Così Luigi Di Maio, da Bruxelles, interpellato telefonicamente dall’Adnkronos sulle prossime regionali in Campania.

Crimi come prima cosa ha ringraziato Ciarambino “per le sue coraggiose parole e per il grande rispetto e amore che ha nei confronti della sua terra”. Poi ha aggiunto: “Le votazioni in rete per la scelta dei candidati alle elezioni regionali in Campania proseguiranno regolarmente. Tuttavia, concordo sul fatto che il nome di Costa potrebbe consentire la realizzazione di un serio progetto, improntato su valori di legalità e giustizia, condiviso e sostenuto da tutte le persone che hanno a cuore il futuro di questa splendida regione”. Un’uscita significativa, in un momento molto delicato per il M5s. Tanto che dopo Crimi è intervenuto lo stesso Fico: “Per dare un’opportunità alla Campania è necessario un progetto comune e condiviso, da costruire insieme”. Fico di solito preferisce evitare di esporsi sulle questioni politiche interne del Movimento proprio per rispettare il suo ruolo di presidente di Montecitorio. Anche per questo le sue parole sono ancora più pesanti. Quindi è partito elogiando il gesto di Ciarambino, che, ha scritto, “dimostra cosa significa essere una squadra, ragionare come una squadra”. E ha aggiunto: “Condivido l’appello di Valeria rivolto a tutte le persone di buona volontà che vogliono attivarsi per realizzare un progetto comune, con al centro una figura come quella di Sergio Costa che lavora da anni per la tutela dell’ambiente, della salute e della legalità. Una persona che può parlare a tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei cittadini campani”.

La prima dichiarazione ufficiale è arrivata da Ciarambino. Che oggi ha postato un video su Facebook nel quale ha lanciato la candidatura del ministro dell’Ambiente: “Con umiltà”, ha detto, “sento di dire che c’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è Sergio Costa oggi ministro dell’Ambiente, un uomo dello Stato, che da generale dei carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l’ambiente”. Per la consigliera regionale è quella la scelta migliore: “I cittadini campani ci chiedono una svolta, e chi fa politica deve sentire il dovere di compiere le scelte migliori. Io questo dovere lo sento e sono convinta che Sergio Costa sia la scelta migliore. Io sarò in prima linea e ho proposto la mia candidatura al Consiglio regionale e lavorerò a testa bassa come ho sempre fatto. E se Sergio Costa dovesse essere il nostro candidato presidente, io lo sosterrò e sarò al suo fianco, ancor più convinta che così riusciremo finalmente a dare risposte ai cittadini”. Quindi ha concluso: “Per me la Campania, la mia terra, è più importante di me stessa, delle mie ambizioni personali, e credo che noi abbiamo il dovere di dare risposte e lavorare per restituirle finalmente un futuro nuovo”.

Subito dopo l’uscita di Ciarambino, i vari esponenti in Parlamento hanno diffuso note in suo sostegno. Innanzitutto il sottosegretario al Viminale Carlo Sibilia. Poi il deputato M5s Luigi Iovino: “Costa può essere un ottimo presidente per la Campania”. E il collega Generoso Maraia: “Possiamo vincere con Sergio Costa Presidente. Cara Valeria Ciarambino sarò al vostro fianco per scrivere un nuovo futuro per la nostra Regione”. Stesso concetto espresso anche dal senatore Agostino Pistillo e il deputato Alessandro Amitrano.

Quella di Costa sarebbe una candidatura capace di aprire alcuni dubbi e sicuramente un fronte dentro la coalizione del centrosinistra. I primi a parlare sono stati gli esponenti di Sinistra italiana: “E’ un passo avanti di notevole importanza”, hanno scritto in una nota. “Sia per la figura proposta sia per la generosità della rinuncia personale compiuta. Un passo che dimostra come sia possibile determinare le condizioni per superare uno stallo dovuto a interdizioni e veti reciproci”. E concludono: Per queste ragioni Sinistra italiana continua a ritenere che siano necessari tutti gli sforzi possibili per costruire uno schieramento democratico largo, in grado di fermare la destra. Chiediamo a tutti i protagonisti un atto di responsabilità“.