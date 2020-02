Nel corso della conferenza stampa post Lazio-Inter, finita 2 a 1 in rimonta per la squadra di casa, l’allenatore nerazzurro ha ricevuto una domanda da un suo ex calciatore, Vitali Kutuzov. Conte ha accolto il bielorusso con un grande sorriso, dicendogli scherzosamente: “Ti ricordi a Bari, il 4-2-4?”. Poi Conte e Kutuzov, al termine della conferenza si sono abbracciati e hanno posato insieme per una foto.