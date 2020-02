Un iceberg di 300 chilometri quadrati, delle dimensioni, approssimativamente, dell’isola di Malta, si è staccato dal ghiacciaio Pine Island, in Antartide. L’Agenzia spaziale europea, attraverso i suoi satelliti, ha fotografato in un arco temporale di un anno (da febbraio 2019 a febbraio 2020) il progressivo distacco degli enormi frammenti dall’area che contribuisce, per circa il 25%, della perdita di ghiaccio complessiva del continente. “Ciò che le immagini mostrano e che è davvero preoccupante – ha detto l’esperto di criosfera dell’Esa, Mark Drinkwater – è la velocità con cui il cambiamento climatico sta ridefinendo il volto dell’Antartide”.

Video Youtube/Esa