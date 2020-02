Per la prima volta nella storia, in Antartide sono stati superati i 20 gradi Celsius. A Seymour Island, gli scienziati hanno registrato una temperatura di 20.75 gradi C. Il Servizio meteorologico nazionale argentino giovedì scorso aveva misurato un altro record: 18,3 gradi C a mezzogiorno nella stazione Esperanza. I ricercatori hanno definito i record come “incredibili e anormali”.