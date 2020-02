Il suo Napoli era appena stato sconfitto dal Lecce, in casa, per 3 a 2. E l’umore di Gennaro Gattuso non doveva essere dei migliori quando nel dopo-partita, a cena, in un ristorante del capoluogo campano, uno dei camerieri ha deciso di fargli uno scherzo con la tazzina del caffè. Il risultato, tolto lo spavento inziale, ha portato il sorriso sulle labbra di tutti i presenti.

Video Instagram/Milan.angels