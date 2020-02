“Quella citazione di Coluccio Salutati, è particolarmente preziosa, quella di ‘non chiudersi nella solitudine’, di non rifugiarsi nella solitudine propria. È una sorta di messaggio a evitare chiusure dei propri confini personali, locali, nazionali, culturali, che è preziosa nel momento che attraversiamo in tutta la comunità internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Teramo, riprende il discorso del rettore emerito Luciano D’Amico, citando Coluccio Salutati, politico, letterato e filosofo italiano, Cancelliere di Firenze dal 1375 al 1406. Il Capo dello Stato ha poi ripreso gli interventi precedenti elogiando i professori e lo stesso rettore per i temi toccati, dall’importanza della collaborazione internazionale alla cultura come “elemento essenziale della democrazia“, fino al ruolo della radio universitaria con un pensiero rivolto a Antonio Megalizzi, ucciso nell’attacco a Strasburgo dell’11 dicembre 2018. “Tutto questo succedersi di interventi ha sottolineato quanto sia in questo ateneo percepita l’esigenza, l’importanza, del rapporto tra università e società in questa inserita”, ha concluso Mattarella.

Video Quirinale