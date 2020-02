“Italia viva promette battaglia? È una parola che non si addice tra forze di governo. Battaglia…lotta, noi dobbiamo lavorare nell’interesse dei cittadini. Se ci sono formule per accelerare ancora di più i tempi della giustizia ben vengano tutti i contributi Tutti hanno avuto la possibilità di dare il proprio contributo nei sette incontri sulla giustizia che abbiamo avuto”. Così il premier Giuseppe Conte risponde ai giornalisti in merito alla discussione interna alla maggioranza sulla prescrizione. “È chiaro che siamo e dobbiamo tutti essere per le garanzie costituzionali – continua Conte – A me piace lavorare per un processo penale più celere più giusto che offra tutte le tutele e per fare questo la prescrizione è un tassello nell’ambito di un più complessivo processo di riforma del processo penale. Se questo è l’obiettivo c’è tutto il margine per lavorare insieme”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore