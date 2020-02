“Un’inchiesta durata più di tre mesi e che ha portato due nostri giornalisti a viaggiare in Africa, a Mosca e in Ceceni. E a incontrare decine e decine di persone, per cercare di sciogliere un mistero che riguarda il trasporto di una serie di casse dalla Costa D’Avorio all’Europa. Casse senza dubbio nella disponibilità di Belsito”. Lo ha detto Peter Gomez anticipando l’inchiesta sul presunto tesoro della Lega, in onda da lunedì 10 febbraio a Sono Le Venti, il programma in onda dal lunedì al venerdì sul Nove

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9