Tensione al Consiglio municipale di Ostia tra Lega e M5s sul Piano di utilizzo degli arenili. L’obiettivo del Movimento 5 stelle è l’abbattimento del noto “lungomuro” del litorale romano, che nelle intenzioni degli amministratori dovrebbe lasciare posto ad alternative meno impattanti come, si è detto in passato, passerelle. “I consiglieri di Lega e centrodestra hanno bloccato i lavori in aula. Salvini e i suoi sono contrari all’abbattimento del ‘lungomuro’ che, da anni, impedisce ai cittadini di poter godere liberamente del proprio mare. Sono a favore di quelli che per decenni hanno garantito uno scempio. Sono a favore del cemento, del lungomuro, della speculazione privata” è l’accusa rivolta dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Proprio oggi il leader della Lega è stato in visita a Ostia e ha attaccato la prima cittadina: “Ritengo che Ostia abbia dignità per diventare Comune, io sono autonomista sempre e comunque. Sono oltre 200mila abitanti, stiamo parlando di una delle prime città del Lazio. Se il Comune fosse presente sarebbe diverso”.

