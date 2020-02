Ritardi e disagi sull’alta velocità dopo l’incidente del Frecciarossa Milano-Salerno, nel quale hanno perso la vita due macchinisti. Il traffico sull’alta velocità Milano-Bologna rimane sospeso e i treni sono istradati su percorso alternativo tra Milano e Piacenza con maggior tempo di percorrenza di un’ora. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato che anche venerdì ci saranno modifiche alla circolazione ferroviaria di tutti i treni. Ma i disagi si potrebbero prolungare anche più a lungo. Il procuratore di Lodi Domenico Chiari ha detto che “per liberare l’area ci vorrà non meno di due giorni. Per fortuna c’è una linea alternativa che consente di far passare i treni”.

Trenitalia ha messo a disposizione il numero verde 800 89 20 21. Per gli utenti di Italo che hanno bisogno di informazioni e assistenza è attivo il numero 060708. Inoltre, i passeggeri di Italo che hanno subito la cancellazione del proprio treno sono stati indirizzati su altri treni che effettuano regolare servizio. Per i treni regionali c’è una media di 10 minuti di ritardo e sono previsti cambi di fermate a Milano. Ecco le modifiche ai tragitti:

Treni regionali:

Linea Lodi – Saronno (S1): treni limitati a Melegnano e Milano Rogoredo

Linea Milano Bovisa FNM- Melegnano (S12): treni limitati a Milano Rogoredo

Linea Milano-Torino: i treni regionali arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi, invece che da Milano Centrale

Linea Verona-Brescia-Milano Centrale: i regionali arrivano e partono da Milano Lambrate invece che da Milano Centrale

Treni cancellati da Trenitalia per venerdì 7 febbraio:

Treni parzialmente cancellati da Trenitalia per venerdì 7 febbraio:

Treni cancellati da Trenitalia per il 6 febbraio:

Treni cancellati da Italo per il 6 febbraio:

Treni parzialmente cancellati da Trenitalia per il 6 febbraio:

