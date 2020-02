All'ex tecnico della Juventus non è bastata la conquista del quinto scudetto di fila con i bianconeri per battere l'allenatore di Grugliasco. Betty Bavagnoli (Roma), ha ricevuto il premio per il campionato femminile. A Liverani e Caserta quelli per Serie B e Serie C

La Panchina d’oro 2018-19 va a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, reduce da una storica qualificazione in Champions League con un terzo posto nel campionato 2018-2019, è stato il più votato dei colleghi di Serie A, B e C nella manifestazione che si è tenuta a Coverciano. Non è bastata a Massimiliano Allegri, arrivato secondo, la conquista del quinto scudetto di fila sulla panchina della Juventus per insidiare l’allenatore di Grugliasco. Al terzo posto Sinisa Mihajlovic, non presente alla premiazione per motivi di salute, al quale è andato il premio speciale per il settore tecnico. A ritirarlo il direttore sportivo rossoblu, Riccardo Bigon, che ha detto: “Sinisa è tornato in ospedale per le prove virali, voleva esserci, ci teneva molto”.

La Panchina d’oro femminile è invece di Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma. Fabio Liverani, attuale mister del Lecce, ha ricevuto il premio per la Serie B, dopo aver conquistato la promozione nella massima serie, mentre Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, ha ricevuto la panchina d’oro della Serie C.

Il premio Mino Favini dedicato ai giovani è andato invece al responsabile delle giovanili dell’Inter, Roberto Samaden: “Sono molto contento che si parli di giovani in questo evento e che ci sia un premio dedicato a loro – ha detto – Merito a Demetrio Albertini per questo nuovo corso. Ringrazio i colleghi che mi hanno votato e voglio ricordare Mino Favini. È un onore dieci volte più grande ricordare la sua figura. A me piace ricordare la disponibilità che ha sempre dimostrato e lo dico io che non ho mai lavorato con lui. Era un professionista e una persona speciale”