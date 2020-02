È quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma, nel quale si spiega che l'uomo - un anziano irlandese - è arrivato nella tarda serata di domenica già in condizioni gravissime. I due cinesi, primi contagiati, sono in condizioni "stazionarie". Venti le persone dimesse dopo il risultato negativo del test

Un paziente straniero è ricoverato in “condizioni compromesse” nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Spallanzani: sottoposto al test per il coronavirus, si attendono i risultati. È quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma, nel quale si spiega che l’uomo – un anziano irlandese – è arrivato nella tarda serata di domenica già in condizioni gravissime. In attesa del test, a quanto si apprende, il paziente non presenterebbe le caratteristiche di caso sospetto di coronavirus sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali.

Al momento, spiega il centro specializzato, sono ricoverati “19 pazienti e sono tutti sotto osservazione”. Di questi, due sono la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus: le loro condizioni, si legge nel bollettino, sono “stazionarie” ed “entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”.

Venti sono invece i pazienti “ancora sotto osservazione” presso lo Spallanzani perché hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione. Le loro condizioni di salute sono “buone” e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure. Sono invece già stati dimesse 20 persone dopo il risultato negativo dei test. Tra questi ci sono l’uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone.