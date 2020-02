“Piercamillo Davigo non ha toccato i temi che nei giorni scorsi hanno suscitato le polemiche, in testa quello sulla prescrizione. Il suo è stato un intervento istituzionale. La protesta degli avvocati? Era un piccolo gruppo, non ho visto l’unanimità tra i legali milanesi”. È il commento a quanto accaduto all’inaugurazione dell’anno giudiziario, a Milano, del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, inviato al Palazzo di Giustizia. Gli avvocati della Camera penale, nei giorni scorsi, si erano rivolti al Csm per chiedere che Davigo non prendesse la parola. Il Consiglio superiore della magistratura, tuttavia, aveva rispedito al mittente la richiesta.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore